Бразилия

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил список футболистов, которые смогут сыграть в матчах отбора на ЧМ-2018 против Уругвая и Парагвая.

В очередной раз места в заявке не нашлось для защитника Челси Давида Луиса. Центрбек проводит отличный сезон в Челси, однако не играл за сборную с марта 2016 года. Тите стал тренером Бразилии в июне прошлого года и, соответственно, ни разу не вызывал Луиса.

Среди центральных защитников нашлось место в заявке Жилу, который играет за китайский Шаньдун Лунэн.

Также вернулись в состав экс-игрок Вердера, Атлетико и ряда других клубов Диего Рибас да Кунья и хавбек Реала Каземиро, который пропустил последние 4 матча из-за повреждения.

В заявке нашлось место и 5 футболистам, которые раньше играли в украинской Премьер-лиге – Жулиано (экс-Днепр), Диего Соуза (экс-Металлист), Фернандиньо, Дугласу Косте и Виллиану (все ранее играли за Шахтер).

Полностью заявка пентакампеонов выглядит так:

Вратари: Алиссон (Рома), Вевертон (Атлетико Паранаэнсе), Эдерсон (Бенфика).

Защитники: Жиль (Шаньдун Лунэн), Маркиньос, Тиаго Силва (ПСЖ), Миранда (Интер), Дани Алвес (Ювентус), Фагнер (Коринтианс), Филипе Луис (Атлетико Мадрид), Марсело (Реал).

Полузащитники: Каземиро (Реал), Фернандиньо (Ман Сити), Паулиньо (Гуанчжоу Эвергранд), Жулиано (Зенит), Ренато Аугусто (Бейцзин Гоань), Диего (Фламенго), Филиппе Коутиньо (Ливерпуль), Виллиан (Челси).

Нападающие: Неймар (Барселона), Дуглас Коста (Бавария), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Диего Соуза (Спорт Ресифи).

Бразилия сыграет с Уругваем 24 марта и 29 – с Парагваем. После 12 матчей Селесао возглавляет турнирную таблицу с 27 пунктами, на 4 очка опережая Уругвай.