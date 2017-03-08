Бразилия

Шапекоэнсе начал свои выступления в Копа Либертадорес с победы над венесуэльской Зулией (2:1).

В конце ноября прошлого года самолет с футболистами и тренерами Шапекоэнсе, а также журналистами и экипажем потерпел крушение в Колумбии. Та катастрофа унесла жизни 71 человека. Из тех игроков, что были на борту, выжили лишь трое.

Защитники Нето и Алан Рускел попали в заявку Шапекоэнсе на Копа Либертадорес – южноамериканский аналог Лиги чемпионов. Однако эти футболисты не отправились в Венесуэлу на первый в истории клуба матч КЛ против Зулии.

Рейналдо открыл счет, а за 21 минуту до конца поединка Луис Антонио удвоил преимущество Шапекоэнсе. Венесуэльцы ответили точным ударом Хуана Аранго, однако на большее их не хватило, бразильцы победили со счетом 2:1.

Также в группе 7 играют аргентинский Ланус и Насьональ из Уругвая.