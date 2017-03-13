Бразилия

Защитник Наутико Нирлей знает, как выходить на замену — лишь появившись на поле, игрок забил победный гол своей команды.

12 марта Наутико принимал Санта Круз в рамках Копа де Нордесте. Уже на 18-й минуте хозяевам пришлось делать замену.

Вместо него на поле появился Нирлей, который тотчас же побежал на подачу углового. Еще не прошло 14 секунд, а защитник уже праздновал гол, который так и остался единственным во встрече – 1:0, победа Наутико.