Бразилия

Вратарь Шапекоэнсе Джексон Фольманн продолжает сложный процесс восстановления после авиакатастрофы.

Вратарь Шапекоэнсе Джексон Фольманн оказался одним из трех выживших футболистов в авиакатастрофе. Травмы Фольманна оказались настолько тяжелыми, что он лишился одной из своих ног.

Follmann vestindo novamente a camisa da Chape! Chega a arrepiar! Repost @jaksonfollmann Публикация от Esporte Interativo (@esporteinterativo) Мар 6 2017 в 8:39 PST

Спустя месяца состояние экс-футболиста стало стабильным, а сам он не теряет оптимизма и надежды. Фольманн приступил к тренировочным занятиям с протезом вместо ноги. Игрок планирует набрать физическую форму и стать паралимпийцем.

В конце ноября прошлого года самолет с футболистами и тренерами Шапекоэнсе, а также журналистами и экипажем потерпел крушение в Колумбии. Та катастрофа унесла жизни 71 человека.

Стоит отметить, что Шапекоэнсе начал свои выступления в Копа Либертадорес с победы над венесуэльской Зулией.