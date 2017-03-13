Вратарь Шапекоэнсе Джексон Фольманн продолжает сложный процесс восстановления после авиакатастрофы.
Фольманн восстанавливается от полученных травм, Getty Images
13 марта 2017, 20:34
Вратарь Шапекоэнсе Джексон Фольманн оказался одним из трех выживших футболистов в авиакатастрофе. Травмы Фольманна оказались настолько тяжелыми, что он лишился одной из своих ног.
Спустя месяца состояние экс-футболиста стало стабильным, а сам он не теряет оптимизма и надежды. Фольманн приступил к тренировочным занятиям с протезом вместо ноги. Игрок планирует набрать физическую форму и стать паралимпийцем.
В конце ноября прошлого года самолет с футболистами и тренерами Шапекоэнсе, а также журналистами и экипажем потерпел крушение в Колумбии. Та катастрофа унесла жизни 71 человека.
Стоит отметить, что Шапекоэнсе начал свои выступления в Копа Либертадорес с победы над венесуэльской Зулией.