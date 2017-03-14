Бразилия

Бывший игрок сборной Бразилии Жерсон оценил шансы Неймара на попадание в национальную команду 1970 года.

Легенда сборной Бразилии Жерсон считает, что в его время нынешний лидер национальной команды Неймар не попал бы в состав. В 1970 году сборная Бразилии стала чемпионом мира, а та команда считается одной из сильнейших в истории.

"Там не было бы места для Неймара. Вместо кого он бы там играл? Он не смог бы заменить Ривеллино или Пеле. Может быть вместо Тостао? Или Жаирзиньо? Для него не было бы места даже в полузащите", — считает Жерсон.

Более того, Жерсон считает, что Неймару не нашлось бы места и на скамейке запасных.

"У нас был Кажу, невероятный талант. Он здорово играл как десятка и как полузащитник. Это был фантастический игрок — и он был на замене. Поэтому, я не думаю, что у Неймара было бы место даже на скамейке запасных в той команде".

Жерсон выступал за сборную Бразилии с 1961 по 1972 годы. За этот период футболист сыграл 70 матчей и забил 13 голов в футболке сборной.