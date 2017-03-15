Бразилия

Защитник Шапекоэнсе Алан Рускел разрабатывает ногу, которую травмировал при крушении самолета.

В ноябре 2016 года в Колумбии потерпел крушение самолет, на борту которого находилась команда Шапекоэнсе и бразильские журналисты (а также члены экипажа). Катастрофа унесла жизни 71 человека, в живых осталось лишь 6: 3 футболистов, журналист, стюардеса и бортовой механик.

Одним из выживших игроков оказался защитник Алан Рускел. В середине декабря его выписали из больницы. На данный момент Алан продолжает восстанавливаться от травмы. Он поделился видеозаписью процесса в Инстаграме.

"Слава Богу, еще один день и еще один шаг в восстановлении сделан. Возвращаю силы и двигаюсь дальше", — написал Рускел.