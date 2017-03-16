Бразилия

Президент Шапекоэнсе Плиниу Давид ди Нес сказал, что Барселона оказала им финансовую помощь после трагедии.

Президент Шапекоэнсе Плиниу Давид ди Нес рассказал о том, как Барселона помогла их клубу после авиакатастрофы, в которой погибли игроки и персонал бразильского клуба.

"Барселона помогала нам с самого начала. Они оказали нам финансовую помощь. В августе они пригласили нас принять участие в кубке Жоана Гампера, а все доходы будут разделены с Шапекоэнсе", — сказал президент бразильского клуба.

"Рома тоже предлагала нам провести матч, но у нас слишком плотное расписание. Нам пришлось бы играть три матча в неделю".