Бразилия

Капитан Васко да Гама Луис Фабиано весьма необычным способом заработал красную карточку в поединке чемпионата Бразилии против Фламенго.

Нападающий достаточно грубо сфолил против хавбека соперников Марсио Араухо, за что справедливо увидел перед собой желтую карточку. Тем не менее, с предупреждением Фабиано был не согласен, а потому решил поспорить с арбитром. Футболист на эмоциях вплотную подошел к судье, от чего тот, словно от удара, попятился назад. Удивленный Луис тут же увидел перед собой карточку красного цвета.

Отметим, что это далеко не первый случай в карьере Фабиано, когда он зарабатывает странное удаление. Двумя годами ранее Луис умудрился получить красную карточку за очень плохую симуляцию, которую с легкостью разглядел рефери.