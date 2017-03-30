Бразилия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо поразмыслил над перспективой работы в сборной Бразилии.

Моуриньо возглавил Ман Юнайтед летом этого года. Ранее он работал с Бенфикой, Лейрией, Порту, Челси, Интером и Реалом.

"Думаю, что после Манчестер Юнайтед мне нужно будет подыскать работу полегче. Сборная Бразилии? Эта работа может быть еще сложнее, однако это было бы очень интересно", — сказал Моуриньо в интервью ESPN Brasil.

"Любой тренер хочет работать с лучшими командами и лучшими футболистами. Независимо от поколения, в сборной Бразилии всегда выступают талантливые футболисты, однако я должен признать, что работать там было бы сложно".

Действующее соглашение португальского специалиста с манкунианцами рассчитано до лета 2019 года.