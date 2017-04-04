Бразилия

Нападающий Тупи Флавио Кака-Рато лишил своего партнера по команде забитого гола, из-за чего началась внутрикомандная разборка.

Матч чемпионата штата Минейро между Тупи и Америкой Минейро запомнился нелепым конфликтом между двумя нападающими Тупи.

Нападающий хозяев Жажа показал все свое мастерство, обыграв голкипера, и хотел завершить атаку издевательским взятием ворот. Помешал этому его партнер по команде Флавио Кака-Рато, который подбежал и ударил по мячу в ворота.

Такое развитие событий не входило в планы Жажа, который был шокирован поступком товарища по команде, после чего у футболистов начался конфликт. Сам Кака-Рато в одиночку побежал праздновать гол к трибунам.

Стоит отметить, что матч окончился ничьей — 1:1. Помимо чемпионата штата, Тупи играет в бразильской Серии С, тогда как Америка выступает дивизионом выше.