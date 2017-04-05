Бразилия

Экс-защитник киевского Динамо Данило Силва подписал контракт с бразильским Интернасьоналом.

Интернасьонал объявил о подписании экс-игрока Динамо Данило Силвы. Как сообщает официальный сайт клуба, бразилец поставил подпись под контрактом, который рассчитан до 31 марта 2020 года.

Данило Силва пропустил большую часть сезона в Украине из-за травмы, после чего покинул Динамо в качестве свободного агента.

"Я очень рад надеть форму Интернасьонала снова. Хочу помочь клубу достичь хороших результатов и внести свой вклад. Я вернулся сюда с большим опытом и уверен, что эволюционировал за время выступлений в Европе. Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы и это был очень ценный опыт", — прокомментировал Данило Силва переход.

Стоит отметить, что Данило Силва уже выступал за Интернасьонал с 2008 по 2010 год.