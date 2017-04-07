Бразилия

Новое слово в футбольном маркетинге было сказано в бразильской Серии D благодаря сотрудничеству клуба Флуминенсе де Фейра и местной сети супермаркетов.

Бразильский клуб Флуминенсе де Фейра из штата Баия (не путать со всемирно известным Флуминенсе из Рио-де-Жанейро) сотрудничает с сетью местных супермаркетов. Стороны решили не останавливаться на обычном размещении названия на футболке, а пошли дальше – номера на амуниции футболистов стали еще и ценниками.

Теперь на футболках указывается цена на товары, которые идут по спецпредложению (аналогично акциям типа "Цена недели" в различных украинских магазинах). Также вместо фамилий игроков теперь пишется название товара.

Так, звезда клуба, нападающий Фернандо Собрал, который играет под 10-м номером, может теперь смутить неискушенного зрителя, ведь на его футболке написано "Пицца" и вместо номера – цена полуфабриката в реалах – "10,98" (около 94 гривен).

Также на матчах уже успели появиться и другие товары, к примеру – шампунь, пена для бритья и газировка.