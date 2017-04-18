Бразилия

Защитника Реала Марсело уже ждут в команде его мечты — Ботафого.

Стоило защитнику Реала Марсело обмолвиться, что он бы очень хотел когда-нибудь сыграть за Ботафого, как бразильский клуб тут же зарезервировал за игроком сборной Бразилии 6-й номер.

"Я был бы рад однажды выступить за Ботафого, — сообщил Марсело в интервью Globoesporte. — Это было бы здорово!"

28-летний защитник сборной Бразилии провел уже 10 лет в испанской столице, перейдя в Реал из Флуминенсе, а его нынешний контракт рассчитан до 2020 года.