Бразилия

Будущий игрок Реала Винисиус показал свое мастерство в матче бразильской Серии А против Понте-Преты.

Фламенго одержал победу над Понте-Претой (2:0), а Винисиус стал одним из главных героев матча.

К юному футболисту приковано особое внимание после того, как Реал заключил с ним соглашение. Игрок старается соответствовать уровню ожидания и показывает высокий класс.

В матче чемпионата игрок не только порадовал фанатов дрибблингом, но и записал на свой счет голевую передачу.