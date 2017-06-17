Бразилия

Полузащитник Жувентуде Волласер отметился великолепным голом в ворота АБЧ.

Жувентуде встречался с АБЧ в 7-м туре бразильской Серии В. Встреча завершилась победой Жувентуде со счетом 3:0 благодаря голам Тиаго Маркеса, Волласера и Рамона.

Отдельного внимания заслуживает гол Волласера, который ударом слету поразил девятку ворот АБЧ. Предлагаем вам насладиться этим взятием ворот в плеере ниже.

Стоит отметить, что Волласер отметился и результативным пасом в этом матче – именно он ассистировал Маркесу в эпизоде с первым голом.

После 7 сыгранных матчей Жувентуде лидирует в Серии В, а АБЧ идет на 7-м месте.