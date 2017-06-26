Болельщики пришли в восторг от действий Луиса Фабиано в одном из матчей.
Луис Фабиано напомнил о себе, Getty Images
26 июня 2017, 12:07
В свои 36 лет Луис Фабиано продолжает выступать в элитном дивизионе Бразилии — за Васку да Гама.
В матче чемпионата против Атлетико Гойяненсе экс-форвард сборной Бразилии вызвал оглушительный восторг со стороны трибун благодаря своей технике.
Матч окончился минимальной победой Васку, а голом отличился другой известный бразилец — экс-игрок ПСЖ Нене.
На счету Фабиано 8 матчей и 5 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии.