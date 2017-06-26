Бразилия

Болельщики пришли в восторг от действий Луиса Фабиано в одном из матчей.

Луис Фабиано напомнил о себе, Getty Images

Луис Фабиано напомнил о себе, Getty Images

В свои 36 лет Луис Фабиано продолжает выступать в элитном дивизионе Бразилии — за Васку да Гама.

В матче чемпионата против Атлетико Гойяненсе экс-форвард сборной Бразилии вызвал оглушительный восторг со стороны трибун благодаря своей технике.

Матч окончился минимальной победой Васку, а голом отличился другой известный бразилец — экс-игрок ПСЖ Нене.

На счету Фабиано 8 матчей и 5 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии.