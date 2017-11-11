Бразилия

Новым главным тренером Форталезы стал известный бразильский вратарь Рожерио Сени.

О назначении Рожерио Сени отрапортовал официальный твиттер Форталезы.

Контракт с Сени рассчитан до конца следующего сезона – до окончания 2018 года. Более подробные условия не разглашаются. Под руководством Рожерио Форталеза будет выступать в бразильской Серии В, куда пробилась впервые с 2009 года.

Сени уже пробовал себя в качестве тренера, но продержался во главе Сан-Паулу около полугода, после чего был уволен из-за плохих результатов.

Рожерио – лучший бомбардир среди вратарей в истории мирового футбола. Бразилец забил 132 гола (70 с пенальти и 62 со штрафных).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.