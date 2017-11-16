Бразилия

"Тимао" завоевали седьмой чемпионский титул в своей истории.

В 35-м туре Серии А Коринтианс обыграл Флуминенсе 3:1. Дубль на счету Жо и еще один гол забил Жадсон.

Чемпионство было оформлено за три тура до финиша чемпионата, ведь отрыв Коринтианса от Гремио составляет 10 очков.

Этот титул стал для "тимао" седьмым в истории.

До конца чемпионата Коринтианс ожидают матчи с Фламенго, Атлетико Минейро и Спорт Ресифи.

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