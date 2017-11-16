Бразилия

Бразильский форвард Робиньо рассказал, против кого было труднее всего играть.

Экс-нападающий Ман Сити, Реала и сборной Бразилии рассказал, кто из многочисленных оппонентов был лучше всех в защите.

"Рио Фердинанд — самый трудный соперник, против которого я играл — сильный и быстрый", — сказал Робиньо.

"В Бразилии играть сложно, потому что защитники обычно отбирают мяч, ударив по ногам. Но Рио. Ты мог несколько секунд стоять и курить перед ним свои финты, он лишь смотрел на тебя, а потом отбирал мяч", — заявил Робиньо.

Однако, бразилец все же считает, что лучше всех играют в защите в Серии А, где он выступал за Милан.

"Труднее всего забивать голы было в Италии. В этой лиге все парни любят и умеют защищаться", — добавил Робиньо.

Сейчас Робиньо выступает за Сантос, в составе которого в завершившемся сезоне отметился 13 голами в 51 матче во всех турнирах.