Бразилия

Защитник Бешикташа Пепе мог вовсе не стать футболистом.

Отец экс-защитника мадридского Реала рассказал, что его сын получил славу жесткого и не совсем уравновешенного игрока еще в детском футболе.

"Как по мне, это был несчастный случай, — начал отец Пепе Анаэль Феррейра в интервью Globoesporte. – Его команда проигрывала 0:1, но должна была победить, чтобы пройти дальше. Когда они сравняли счет, их вратарь забрал мяч в руки, чтобы потянуть время, а Пепе подбежал отобрать его себе обратно".

"Однако на помощь вратарю пришел другой игрок и толкнул сына, за что получил удар в лицо. Начались беспорядки, а Пепе преждевременно покинул поле.

Один из журналистов тогда заявил, что Пепе будет навсегда исключен из футбола за такие выходки. Это могло закончить карьеру моего мальчика. Он очень переживал и уже был готов к плану "Б" — стать таксистом, поскольку с футболом не получилось.

Мы с ним договорились. Я пообещал, что куплю ему машину для того, чтобы он был таксистом, но сначала он должен все же попробовать пробиться в большой футбол. Слава Богу, все закончилось так, как закончилось".