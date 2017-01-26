Бей-беги: Личности

“Бей-беги” рассказывает об первых легионерах, оказавшихся в чемпионате Англии.

Английский футбол уже не тот. По крайней мере, до недавнего времени так утверждал бывший председатель ФА Грег Дайк, раз за разом поднимая на поверхность неудобный для большинства клубов Премьер-лиги вопрос о легионерах и их пагубном влиянии на развитие чемпионата в целом. И надо признать, что как только повторяющий с года в год данное утверждение, словно мантру, Дайк оказался в кресле функционера, то сразу принял несколько важных мер, касающихся количества “доморощенных” игроков – как говорится, все сделано исключительно в интересах главной команды страны. Сборная Трех львов и в правду страдает – этого мнения, кстати, придерживается не один экс-глава Футбольной ассоциации. Йоахим Лев, выиграв чемпионат мира-2014, объяснил любопытным журналистам, почему представитель Туманного Альбиона в очередной раз провалился на крупном международном турнире:

“Большой процент легионеров в английской Премьер-лиге вредит сборной и усложняет работу тренера. Большое количество иностранцев в АПЛ – одна из проблем национальной команды Англии”, – кратко, но доходчиво резюмировал немецкий специалист.

За последние годы доля англичан в их же лиге колеблется на отметке 32-35%, но благодаря правилу Дайка прогнозируется сдвиг в позитивную сторону, плюс в дальновидной и откровенно туманной перспективе на текущее положение повлияет Брексит (если он, конечно, будет полностью реализован). Некогда о легионерах в негативном ключе отзывался даже Арсен Венгер, не говоря уже об местных тренерах.

Но когда все началось? Кого следует в этом благодарить? Принимая во внимание актуальность проблемы, попытаемся разобраться в вышеперечисленных вопросах.

Первым легионером-любителем на просторах Первого дивизиона стал некий Уилфред Хью Уоллер, игравший на позиции голкипера. Самое примечательное, что Уилф родился в 1877 году в Южной Африке (на территории нынешней ЮАР), где и занялся футболом. Остается лишь догадываться, когда это случилось, и кто научил его азам игры, но можно не сомневаться, что это сделали европейцы, господствовавшие на правах колонизаторов на черном континенте.

О жизни Уоллера сохранилось не так много информации, как бы хотелось – известно, что на остров он попал со своей командой как раз благодаря колонизаторам, организовавшим в 1899-м турне в Англии, но домой не поехал, примкнув к любительскому лондонскому коллективу под названием Коринтиан. Сюда же добавим маленькую отсылочку – да, в честь этого скромного клуба назван один из самых известных бразильских грандов.

Так Уилф остался в метрополии, где недолго поиграл за Тоттенхэм Хотспур в рамках Южного Альянса (если верить немногочисленным источникам, его последняя игра за Шпор против Вест Хэма увенчалась “сухой” победой со счетом 7:0), а затем примерил футболку Болтона, с коим попробовал свои силы в тогдашней элите. На тот момент он был видным и довольно востребованным исполнителем – к примеру, ему посчастливилось угодить в список игроков любительской сборной Англии и посетить с “гастролями” Германию и Австрию.

Статистика утверждает, что за два сезона, проведенных со Странниками, Уоллер появился на поле, казалось бы, скудных шесть раз. Шесть раз! В защиту необходимо возразить – не принявший статус профессионала Уилф не обязывался и не ограничивался никакими контрактными условиями или нюансами. Покопавшись в истории, можно найти массу схожих случаев – самым показательным примером являлся легендарный нападающий Тоттенхэма и Челси Вивиан Вудворд, который, будучи любителем, играл, когда имел, грубо говоря, на это свободное время, поскольку параллельно пытался построить карьеру архитектора. Поэтому кроме Болтона Уоллер одновременно “засветился” и в рядах шотландского Квинз Парк, и в Южной лиге, пару раз выручив Саутгемптон.

Уилфу едва не улыбнулась удача – Святые, в связи с травмой основного стража ворот Джека Робинсона, в экстренном порядке искали достойную замену. Уоллер всерьез рассчитывал, что затмит коллегу по позиции и получит приглашение на постоянной основе – он весьма удачно отыграл поединок против Лутон Таун, завершившийся со счетом 4:3. Но чуда не произошло – Робинсон оправился, и южноафриканца позвали только через полгода. Поиграв еще немного в Уотфорде и Эйлсбери Юнайтед, Уоллер в 1903 году вместе с родными вернулся в Африку.

А вот первым профессиональным игроком стал немецкий правый полузащитник Макс Сибург. Мальчик родился 19 сентября 1884 года в Лейпциге, в семье частного предпринимателя и скорняка Франка Сибурга. В 1886-м семейство покинуло Германию и перебралось в Лондон, где отец будущего футболиста открыл небольшой, но прибыльный бизнес – магазин шуб, прямо возле людного Тауэрского моста. Так что сам паренек, как вы понимаете, получил хорошее образование и безбедно вырос в южной части города, где, прежде чем перейти на серьезный уровень, поиграл за ряд любительских клубов.

В 1906-м в услугах Сибурга заинтересовался Челси, но так и не предоставил новичку желанной игровой практики. Разочарованный Макс не сложил рук и подался искать счастья в уже упомянутом ранее Тоттенхэме, все еще сражавшимся за первенство Южной лиги. Там дела пошли куда лучше – Сибург, размещаясь на поле преимущественно под нападающим или на привычном для него правом фланге, сыграл пятнадцать матчей, при этом отличившись пятью голами. Неплохо!

В сезоне 1908/09 финансово стабильные Шпоры вместо Сток Сити заявились во Второй дивизион и сразу стали претендентами на повышение, правда, Сибург фактически не был очевидцем этих событий – его переманил Лейтон Ориент; свой заключительный матч в белой форме Макс провел против Халл Сити 26 сентября 1908 года. Игра закончилась неутешительно (с минимальным счетом 1:0 в пользу Тигров), но с точки зрения истории признана знаковой – Сибург официально обрел звание первого легионера-профессионала.

Позже Макс побывал еще в Бернли и Гримсби Таун, пока окончательно не завершил выступления в Рэдинге в 1913-м. Понимая, что жизнь футболиста скоротечна, но обладая отцовской предпринимательской жилкой и неким капиталом, Сибург в том же году открыл бар. Вот она, перспектива размеренной и вполне успешной жизни. Ага, куда там! В июле 1914-го грянула Первая мировая война, и в дверь полузащитника любезно постучали.

Тот факт, что Сибург практически с рождения жил в Англии никого не беспокоил, поскольку в данной ситуации значение имело лишь одно – его гражданство. Так Макс угодил за тюремную решетку – парня подозревали в шпионаже и передаче якобы секретной информации государственной важности немецкой стороне, то бишь вражеской. Сибург, естественно, ничем подобным не обладал, поэтому его заключение носило скорее профилактический характер – несомненно, об инциденте раструбили ведущие СМИ, тем самым демонстрируя, что у власти нет особых преград и отвечать за поступки будут абсолютно все, даже публичные и знаменитые люди.

“В субботу, 24 октября 1914 года Макс Сибург, известный профессиональный футболист, который в сезоне 1912/13 играл за Рэдинг, был арестован в Рэдинге в следствии с новым законом против иностранцев” – гласила заметка в газете Yorkshire Evening Post.

Вскоре обескураженного Макса перевели в лагерь для интернированных в Ньюбери, но спустя три недели, к счастью, отпустили – бывшего футболиста вытащили на свободу имеющиеся связи в Лондоне. Правда, вернувшись в столицу Великобритании, он был неприятно шокирован – за время вынужденной “отлучки” власти лишили его любимого паба и бизнеса. Вот такие дела! Но стоит отметить, что Сибургу на фоне других, между прочим, крупно повезло – как правило, интернированные граждане пребывали в неволе вплоть до прекращения военных действий и капитуляции Германии.

Внезапно обедневший, но педантичный и спокойный Макс не растерялся и постепенно, шаг за шагом, выкарабкался из тяжелого положения – работал плотником, стюардом на матчах Рэдинга, столяром, в общем, брался за любую работу, чтобы сводить концы с концами.

Дальнейшая судьба Сибурга сложилась более радужно – в 1920-м он наконец-то стал подданным британской короны, женился, у него родилась дочь Маргарет, с которой он регулярно посещал игры ставшего любимым Рэдинга. Да и если не считать многих социальных потрясений, плюс двух мировых войн, то Макс прожил самодостаточную жизнь, пока не умер в Тетчеме в 1972 году.

А следующим немецким легионером, настоящим изгоем и легендой стал небезызвестный Берт Траутманн…