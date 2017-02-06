Кубок Конфедераций

Сборная Камеруна, триумфовавшая на КАН-2017, завоевала последнюю путевку на предстоящий Кубок Конфедераций.

Напомним, что Кубок Конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

В этом товарищеском турнире, который считается генеральной репетицией чемпионата мира, примут участие 8 национальных сборных: Россия (хозяйка ЧМ-2018), Германия (действующий чемпион мира), Португалия (чемпион Европы), Чили (победитель Копа Америка), Австралия (победитель Кубка Азия), Мексика (обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ), Новая Зеландия (победитель Кубка Наций ОФК) и Камерун (обладатель Кубка африканских наций).

По итогам жеребьевки, которая состоялась в ноябре 2016 года, все участники грядущего Кубка Конфедераций были разделены на две группы, состав которых представлен ниже.

Группа А: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика

Группа В: Камерун, Чили, Австралия, Германия

Стоит отметить, что действующим победителем Кубка Конфедерация является сборная Бразилии.