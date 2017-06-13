Кубок Конфедераций

Наставник Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился ожиданиями от выступления своей команды на Кубке Конфедераций

Наставник новозеландцев весьма скромно и реалистично смотрит на возможности своей команды, при этом не желая покидать Кубок Конфедераций без победы..

"Положительного результата добиться будет непросто, ведь это сложное время года для моей команды", — начал Хадсон.

"В данный момент многие игроки сборной находятся без игровой практики, так как сезон в австралийской лиге, где выступают большинство из них, подошел к концу".

"Подвести их в хорошей форме к данному турниру было очень важно. Мы хотим выиграть хотя бы один матч – сделать этого на Кубке Конфедераций Новой Зеландии не удавалось еще никогда", — поведал тренер.

Соперниками новозеландцев по группе А станут Россия, Португалия и Мексика.