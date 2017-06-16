Кубок Конфедераций

Болельщики не торопятся на стадионы, чтобы увидеть игры предстоящего Кубка Конфедераций.

17-го июня стартует первый матч КК, в котором хозяева турнира – россияне сыграют со сборной Новой Зеландии.

Несмотря на то, что до старта соревнований осталось менее двух суток, билеты на стадионы распроданы лишь на 60 процентов – об этом сообщил генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Турнир продлится две недели – финальный поединок назначен на 2-е июля.

Участники турнира разделены на две группы:

Группа А: Россия, Новая Зеландия, Мексика и Португалия.

Группа B: Германия, Чили, Австралия и Камерун.