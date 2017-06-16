Болельщики не торопятся на стадионы, чтобы увидеть игры предстоящего Кубка Конфедераций.
FIFA.com
16 июня 2017, 15:59
17-го июня стартует первый матч КК, в котором хозяева турнира – россияне сыграют со сборной Новой Зеландии.
Несмотря на то, что до старта соревнований осталось менее двух суток, билеты на стадионы распроданы лишь на 60 процентов – об этом сообщил генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.
Турнир продлится две недели – финальный поединок назначен на 2-е июля.
Участники турнира разделены на две группы:
Группа А: Россия, Новая Зеландия, Мексика и Португалия.
Группа B: Германия, Чили, Австралия и Камерун.