Кубок Конфедераций

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон стал самым молодым наставником, выведшим команду на матч Кубка конфедераций.

В матче-открытии Кубка Конфедерации сборная Новой Зеландии противостояла хозяевам турнира и не смогла заработать очки.

Однако личным достижением отметился наставник островитян. Хадсон стал самым молодым главным тренером команды участницы Кубка Конфедераций. Новозеландец вывел свою команду на поле в возрасте 36 лет и 3 месяцев.

Предыдущий рекорд принадлежал нигерийцу Шаибу Амоду, который возглавлял свою сборную в 1995 году, и во время первого матча того чемпионата ему было 36 лет и 263 дня.