Кубок Конфедераций

Немецким любителям футбола не кажется привлекательным турнир, на котором их сборная будет выступать вторым составом.

Традиционно горячо поддерживающие свою команду немцы на сей раз не проявили интереса к выступлению Бундестим на Кубке Конфедераций.

Как сообщил представитель пресс-службы Немецкого футбольного союза, в Россию прилетели всего 170 болельщиков сборной Германии.

Очевидно, на столь низкий интерес фанатов повлиял не столько статус турнира, сколько отсутствие многих звезд первой величины в составе Бундестим.

Свой первый матч на КК сборная Германии сыграет завтра против Австралии.