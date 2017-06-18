Немецким любителям футбола не кажется привлекательным турнир, на котором их сборная будет выступать вторым составом.
Традиционно горячо поддерживающие свою команду немцы на сей раз не проявили интереса к выступлению Бундестим на Кубке Конфедераций.
Как сообщил представитель пресс-службы Немецкого футбольного союза, в Россию прилетели всего 170 болельщиков сборной Германии.
Очевидно, на столь низкий интерес фанатов повлиял не столько статус турнира, сколько отсутствие многих звезд первой величины в составе Бундестим.
Свой первый матч на КК сборная Германии сыграет завтра против Австралии.