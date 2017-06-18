Кубок Конфедераций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал первый поединок своей команды на Кубке Конфедераций.

В дебютном матче на КК-2017 чемпионы Европы на последних минутах упустили победу над Мексикой, завершив поединок в ничью 2:2.

По мнению Фернанду Сантуша, главным проблемным местом его команды в отчетном поединке был центр поля.

"Мексика переиграла нас в полузащите. У нас очень плохо двигался мяч", — сказал Сантуш.

"Нам пришлось много бегать, из-за чего мы не могли эффективно атаковать. Лишь с выходом Андре Силвы нам удалось отодвинуть игру к штрафной площади мексиканцев".

"Мы создали больше опасных моментов, сумели дважды забить, однако пропустили на последних минутах. В футболе такое случается. Остается лишь поздравить Мексику", — подытожил наставник.

Следующий матч на турнире Португалия проведет против 21-го июня против России.