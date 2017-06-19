Кубок Конфедераций

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал победу в матче группового этапа Кубка конфедераций над сборной Камеруна (2:0).

Благодаря двум мячам в исполнении Видаля и Варгаса сборная Чили сумела добыть тяжелые три очка в первой для себя игре против Камеруна на Кубке Конфедераций (2:0).

"Два тайма отличались друг от друга. В первом получались хорошие передачи и было движение. Во втором мы играли плохо, зато забили голы. В середине поля соперник выглядел организованнее нас. Но мы уверены в себе и знаем, что всегда можем создавать голевые моменты", — цитирует Пицци Adnradio.cl.