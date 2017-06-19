Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка Конфедерация между сборными Австралии и Германии.
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19 июня 2017, 22:24
Во втором матче группы В подопечные Йоахима Лева смогли обыграть Соккеруз, несмотря на два пропущенных гола (3:2)
Австралия — Германия 2:3
Голы: Рогич, 41, Юрич, 56 — Штиндль, 5, Дракслер, 44 (с пенальти), Горецка, 48
Австралия: Райан — Дегенек, Сенйсбери, Райт — Леки, Муй, Миллиган, Бехич — Луонго (Крузе, 46), Рогич (Троизи, 70), Юрич (Кэхилл, 87)
Германия: Лено — Киммих, Рюдигер, Мустафи, Гектор — Руди, Горецка — Брандт (Зюле, 63), Штиндль (Джан, 78), Дракслер — Вагнер (Вернер, 58)
Предупреждения: Сейнсбери — Горецка