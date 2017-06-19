Кубок Конфедераций

Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка Конфедерация между сборными Австралии и Германии.

Во втором матче группы В подопечные Йоахима Лева смогли обыграть Соккеруз, несмотря на два пропущенных гола (3:2)

Австралия — Германия 2:3

Голы: Рогич, 41, Юрич, 56 — Штиндль, 5, Дракслер, 44 (с пенальти), Горецка, 48

Австралия: Райан — Дегенек, Сенйсбери, Райт — Леки, Муй, Миллиган, Бехич — Луонго (Крузе, 46), Рогич (Троизи, 70), Юрич (Кэхилл, 87)

Германия: Лено — Киммих, Рюдигер, Мустафи, Гектор — Руди, Горецка — Брандт (Зюле, 63), Штиндль (Джан, 78), Дракслер — Вагнер (Вернер, 58)

Предупреждения: Сейнсбери — Горецка