Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен работой системы видеоповторов (VAR), которая используется на Кубке Конфедераций.
Дамир Скомина несколько раз обращался за помощью к VAR во время матча Камерун - Чили, Getty Images
19 июня 2017, 22:51
Во время текущего розыгрыша Кубка Конфедераций система VAR была использована уже пять раз, что иногда вызывало путаницу среди зрителей.
"Мы видели, как VAR помогала судьям принимать правильные решение", — заявил Инфантино.
"Я очень доволен работой VAR. Система видеопомощи арбитрам — это будущее современного футбола".
"Ее тестирование во время Кубка Конфедераций поможет нам улучшить процессы и коммуникации. То, чего фанаты ждали так много лет, наконец-то происходит".