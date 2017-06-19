Кубок Конфедераций

Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен работой системы видеоповторов (VAR), которая используется на Кубке Конфедераций.

Дамир Скомина несколько раз обращался за помощью к VAR во время матча Камерун - Чили, Getty Images

Дамир Скомина несколько раз обращался за помощью к VAR во время матча Камерун - Чили, Getty Images

Во время текущего розыгрыша Кубка Конфедераций система VAR была использована уже пять раз, что иногда вызывало путаницу среди зрителей.

"Мы видели, как VAR помогала судьям принимать правильные решение", — заявил Инфантино.

"Я очень доволен работой VAR. Система видеопомощи арбитрам — это будущее современного футбола".

"Ее тестирование во время Кубка Конфедераций поможет нам улучшить процессы и коммуникации. То, чего фанаты ждали так много лет, наконец-то происходит".