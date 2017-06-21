Точный удар Криштиану Роналду на 8-й минуте встречи принес сборной Португалии победу над подопечными Станислава Черчесова (1:0).
Криштиану Роналду - автор победного гола, twitter.com/fifaworldcup_ru
21 июня 2017, 19:56
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Россия — Португалия 0:1
Гол: Роналду, 8
Россия: Акинфеев — Шишкин (Ерохин, 46), Васин, Джикия, Кудряшов (Бухаров, 84), Жирков — Самедов, Глушаков, Головин, Комбаров (Полоз, 68) — Смолов
Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Алвеш, Геррейру (Элизеу, 66) — Карвальо, Гомеш, Адриен (Перейра, 82) — А. Силва (Мартинш, 78), Роналду, Б. Силва
Предупреждения: Глушаков, Джикия, Самедов — Пепе, Б. Силва