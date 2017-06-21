Кубок Конфедераций

Нападающий сборной Португалии запомнился трогательным поступком в матче с Россией.

Звезда сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду подарил свою куртку 10-летней Полине Хаерединовой. Это произошло перед началом встерчи с Россией, во время прослушивания гимнов.

"Роналду замечательный. Он подарил мне куртку и поцеловал на удачу", – рассказала Полина.

«Криштиану Роналду замечательный! Он подарил мне свою куртку и поцеловал на удачу».👏

Рассказывает сама Полина:

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Вместе с девочкой в инвалидной коляске Роналду вышел на поле.

Напомним, точный удар Криштиану Роналду на 8-й минуте встречи принес сборной Португалии победу над подопечными Станислава Черчесова (1:0).