Нападающий сборной Португалии запомнился трогательным поступком в матче с Россией.
Криштиану Роналду, Getty Images
21 июня 2017, 22:08
Звезда сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду подарил свою куртку 10-летней Полине Хаерединовой. Это произошло перед началом встерчи с Россией, во время прослушивания гимнов.
"Роналду замечательный. Он подарил мне куртку и поцеловал на удачу", – рассказала Полина.
Вместе с девочкой в инвалидной коляске Роналду вышел на поле.
Напомним, точный удар Криштиану Роналду на 8-й минуте встречи принес сборной Португалии победу над подопечными Станислава Черчесова (1:0).