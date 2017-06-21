Кубок Конфедераций

В первом тайме встречи между Мексикой и Новой Зеландией повреждение получил защитник Карлос Сальседо.

Защитник Карлос Сальседо получил тяжелую травму в матче Кубка Конфедерации. Футболист не смог самостоятельно уйти с поля и его унесли на носилках.

Вместо Сальседо на поле вышел футболист Ромы Эктор Морено. Всего через несколько минут после замены мексиканцы пропустили гол от Криса Вуда.

Сейчас идет второй тайм матча, мексиканцам удалось сравнять счет на 54-й минуте, отличился Хименес.