Кубок Конфедераций

После проигранного первого тайма мексиканцы смогли перевернуть ход поединка против подопечных Алана Хадсона и добыли три пункта (2:1).

К отчетному поединку команды подходили в разном состоянии. Новозеландцы уступили хозяевам турнира, а мексиканцы вырвали ничью в матче с чемпионами Европы. Хуан Карлос Осорио прибегнул к существенной ротации состава — недооценка соперника ни к чему хорошему никогда не приводила. "Все в белом" же были настроены дать бой и попытаться зацепить баллы.

С первых минут было заметно, что легкой прогулкой Зеленые не отделаются. Пусть мексиканцы и контролировали мяч, но их оборона при немногочисленных контрвыпадах соперника выглядела не очень уверенно. В дебюте поединка было заметно, что Талавера нервничает — несколько абсолютно безадресных пасов совершил опытный кипер сборной Мексики. Очень интересный момент возник в середине тайма: Вуд принял мяч в полнейшем одиночестве перед чужими воротами, но переиграть мексиканского голкипера не смог. Как оказалось, Сальседо получил серьезное повреждение, упав после борьбы с австралийским гренадером. Защитник Трехцветных продолжить игру не смог, покинув поле на носилках.

Вуд пару раз "позаигрывал" с боковым арбитром, попав в офсайд, а на 42-й минуте избежал положения вне игры и в ближнем бою огорчил Талаверу. Холодный душ для мексиканцев, которые вовсе не думали, что "все в белом" смогут дать такой отпор. До перерыва Вуд имел еще один момент, но не смог удачно принять мяч и потерял возможность для удара. Арбитр отправил команды отдыхать при сенсационном результате — 0:1.

На второй тайм сразу же вышел Эррера, который был призван добавить баланса и спокойствия центральное зоне номинальных хозяев. Моменты градом посыпались на ворота команды Алана Хадсона — как результат, Хименес получил мяч на линии штрафной, развернулся и выстрелил в левый верхний угол ворот Мариновича, 1:1. Стоит сказать, что Акино и Дамм дали мексиканцам сумасшедшую скорость на флангах и это стало одним из главных факторов успеха.

Трехцветные немного ослабили хватку, опасаясь контратак соперника — а таковые были! Вуд не смог переиграть Талаверу один на один, пытаясь обвести оппонента. На 72-й минуте Зеленые вышли вперед, когда Акино прорвал левый фланг и прострелил от лицевой линии — Перальта с левой ноги поразил ближний угол ворот Мариновича. Ситуация перевернулась с ног на голову и теперь номинальным гостям нужно было идти вперед, а мексиканцы могли подождать своего шанса в контрвыпаде. Дамм, например, имел отличный шанс — Юрген несколько раз убрал соперника на замахе и все-таки пробил, но в створ не попал.

Команда Хадсона ответила, да еще как! Мексиканцы потеряли мяч у своей штрафной, а круглого подхватил Томас и пробил в перекладину отличным обводящим ударом — наверное, этот удар будет сниться игроку Зволле. Новозеландцы сильно раскрывались, поэтому у Мексики было множество свободных зон для атак. Хименес мог закончить игру, но мяч после удара Рауля с района одиннадцатиметровой отметки выбил с пустых ворот Смит. В конце матча коллективы и вовсе пошли в рукопашный бой. Арбитр долго разбирался в том моменте — только видеоповтор помог рефери наградить желтыми карточками (а надо бы было красными) провинившихся.

"Все в белом" провели финальный штурм, который успехом не увенчался — как итог, мексиканцы набирают три очка и выходят в лидеры группы А благодаря разнице забитых и пропущенных голов. Новозеландцы же потеряли математические шансы на выход в полуфинал, поэтому смогут сыграть в свое удовольствие с действующим чемпионом Европы.

Артем Андросян, Football.ua

Мексика — Новая Зеландия 2:1

Голы: Хименес, 54, Перальта, 72 — Вуд, 42

Мексика: Талавера — Сальседо (Морено, 33, (Маркес, 68)), Араухо, Д. Рейес, Аланис (Эррера, 46) — Джов. Дос Сантос, Фабиан, Акино, Дамм — Перальта, Хименес

Новая Зеландия: Маринович — Дюранте, Ингем (Паттерсон, 82), Боксолл, Уинн — Рохас (Барбарусес, 74), Смит, Макглинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас — Вуд

Предупреждения: Эррера, Д. Рейес — Томас, Боксолл