Кубок Конфедераций

Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка Конфедерации между Мексикой и Новой Зеландией.

После проигранного первого тайма мексиканцы смогли перевернуть ход поединка c Новой Зеландией и добыли три пункта (2:1).

Мексика — Новая Зеландия 2:1

Голы: Хименес, 54, Перальта, 72 — Вуд, 42

Мексика: Талавера — Сальседо (Морено, 33, (Маркес, 68)), Араухо, Д. Рейес, Аланис (Эррера, 46) — Джов. Дос Сантос, Фабиан, Акино, Дамм — Перальта, Хименес

Новая Зеландия: Маринович — Дюранте, Ингем (Паттерсон, 82), Боксолл, Уинн — Рохас (Барбарусес, 74), Смит, Макглинчи, Льюис (Туилома, 58), Томас — Вуд

Предупреждения: Эррера, Д. Рейес — Томас, Боксолл