Кубок Конфедераций

В равном поединке чемпионы мира и КОНКАКАФ не сумели выявить победителя, сыграв в результативную ничью (1:1).

В матче 2-го тура в группе В встречались лидеры квартета – сборные Германии и Чили на стадионе Казань Арена в одноименном городе. Ранее Камерун и Австралия разошлись миром, следовательно немцы либо чилийцы, в случае сегодняшней победы, обеспечили бы себе выход в полуфинал. Отметим появление в стартовом составе Ла Рохи Алексиса Санчеса, который получил травму еще до открытия турнира, но смог выйти на замену в матче с Камеруном, превозмогая боль. Йоахим Лев прибегнул к ротации в обороне и рамке ворот, а также в опорной зоне и на острие атаки.

С первых минут отчетного поединка подопечные Пицци демонстрировали агрессивную игру в атаке, дав понять, что рассчитывают на быстрый гол. Эти усилия превратились в забитый мяч, правда при помощи соперника – на 6-й минуте Мустафи подарил мяч Видалю, Артуро и Алексис Санчес показали класс, играя друг с другом в стенку, после чего форвард Арсенала вышел на ударную позицию и поразил ближний угол ворот тер Штегена – 0:1. Этот гол вывел Санчеса на единоличную первую строчку в списке бомбардиров в истории сборной Чили. Кстати, он сегодня еще и сравнялся с Клаудио Браво по количеству проведенных матчей под знаменами Ла Рохи.

После открытия счета чилийцы продолжили владеть преимуществом, время от времени нанося удары по воротам. Самой опасной была попытка Эдуардо Варгаса, когда тот подхватил мяч после падения Видаля и смачно пробил в перекладину. Бундестим очнулась только во второй половине первого тайма, но никакой остроты впереди и близко не создавала. Тем не менее, подопечные Лева смогли восстановить паритет перед перерывом – на 41-й минуте Джан совершил проход по центру и отдал проникающий пас на Гектора, который прострелил во вратарскую на Штиндля, а Ларс завешил эту атаку – 1:1. Штиндль после этого гола возглавил бомбардирскую гонку на турнире.

Вторая половина встречи выдалась не такой интересной, как первая. Немцы активнее вступили в игру после перерыва, но угрожать воротам Эрреры наотрез отказывались. Немного позднее подопечные Пицци вернули себе игровое преимущество и сделали ставку на игру головой Артуро Видаля, снабжая его навесами, но удары хавбека Баварии сегодня так и не попали в цель. Какие-либо опасные подходы к воротам Эрреры в исполнении Манншафт и вовсе тяжело припомнить. Команды довольно вяло довели встречу до финального свистка Фагани, который зафиксировал ничейный результат.

Германия и Чили теперь имеют в своем активе по четыре набранных очка, и все так же опережают камерунцев с австралийцами на три набранных пункта. Мало кто верит, что подопечные Лева и Пицци не смогут пробиться в финал турнира. Немцы могут себе фактически обеспечить выход в плей-офф в воскресенье в матче против Камеруна, а Ла Рохе будут противостоять австралийцы.

Германия — Чили 1:1

Голы: Штиндль, 41 — Санчес, 6

Германия: Тер-Штеген — Кимих, Зюле, Мустафи, Гинтер, Гектор — Джан, Руди — Горецка, Штиндль, Дракслер

Чили: Эррера — Исла, Медель (П. Диас, 71), Хара, Босежур — М. Диас, Арангис (Сильва, 89), Видаль — Эрнандес, Варгас (Родригес, 81), Санчес

Предупреждения: Штиндль, Руди — Санчес, Босежур