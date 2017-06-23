Кубок Конфедераций

Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка Конфедераций между сборными Германии и Чили (1:1).

В равном поединке чемпионы мира и КОНМЕБОЛ не сумели выявить победителя, сыграв в результативную ничью (1:1).

Германия — Чили 1:1

Голы: Штиндль, 41 — Санчес, 6

Германия: Тер-Штеген — Кимих, Зюле, Мустафи, Гинтер, Гектор — Джан, Руди — Горецка, Штиндль, Дракслер

Чили: Эррера — Исла, Медель (П. Диас, 71), Хара, Босежур — М. Диас, Арангис (Сильва, 89), Видаль — Эрнандес, Варгас (Родригес, 81), Санчес

Предупреждения: Штиндль, Руди — Санчес, Босежур