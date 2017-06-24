Кубок Конфедераций

Подопечные Осорио смогли сломить сопротивление россиян, проигрывая по ходу матча, и оформили выход в плей-офф (2:1).

В поединке в Казани встречались претенденты на проход в полуфинал – Мексика и Россия. Подопечным Осорио достаточно было сыграть вничью, а вот хозяевам турнира для выхода в плей-офф нужно было обязательно побеждать. Мексиканцы, после игры резервным составом в матче против Новой Зеландии, вновь вышли в своем сильнейшем сочетании игроков. У россиян появился в основе Александр Бухаров, который в предыдущих матчах оставался на скамейке запасных. Атмосфера на стадионе была потрясающей, мексиканские болельщики тоже внесли в это свою лепту.

С первых минут встречи не было ясно, на чьей стороне было игровое преимущество – процент владения мячом был за подопечными Черчесова, но мексиканцы более умело обращались с игровым снарядом и их атаки были острее российских. Первый более-менее опасный момент в матче имел Жирков, когда после сольного прохода пробил по воротам Очоа, но мяч пролетел примерно в метре от штанги.

Во второй половине первого тайма соперникам удалось забить два гола – сначала сборная России провела длительную атаку на 25-й минуте, в ходе которой Смолов попал мячом в штангу, затем Очоа отбил удар Глушакова, в ходе атаки вторым темпом Ерохин пробил в ногу Морено и затем покатил игровой снаряд под удар Самедову, который таки смог открыть счет в матче — 0:1. Уже через пять минут Трехцветные восстановили паритет — Гурдадо пробил по воротам со штрафного, Акинфеев парировал удар, после выноса мяча из штрафной площади Эррера вернул его обратно на Араухо, который ударом головой отправил сферу в сетку — 1:1.

В первом тайме можно еще вспомнить момент Ерохина, который после передачи Смолова сблизился с Очоа и нанес удар, но не сумел попасть в створ ворот. Ближе к завершению первой половины встречи команды поочередно владели мячом, но угроз воротам друг друга больше не создавали, доведя игру до перерыва.

На второй тайм Хуан Карлос Осорио выпустил реактивного Акино вместо Велы и игра мексиканцев приобрела совсем другой оттенок. Правда, в ключевом эпизоде второго половины встречи он участия не принимал, там действовали другие лица — на 52-й минуте Эррера просто вынес мяч со своей половины поля и ничто не предвещало беды для подопечных Черчесова, но свое слово сказал Игорь Акинфеев, который выбежал из собственных ворот и не смог выбить мяч, пролетев мимо него, а Лосано успел головой протолкнуть игровой снаряд мимо голкипера и тот оказался в сетке ворот — 2:1. Над Акинфеевым итак насмехался весь футбольный мир за его "ляпы", а также антирекорд Лиги чемпионов, теперь же появился еще один повод для шуток и мемов. Похоже, такая репутация будет преследовать голкипера ЦСКА до конца его игровой карьеры.

На 68-й минуте сборная России вовсе осталась численном меньшинстве — Жирков ударил локтем Лайюна и получил вторую желтую карточку, в результате отправившись в раздевалку. Убойнейший момент имел Игорь Смольников, который с нескольких метров пробил выше ворот после заброса от Полоза, а ведь защитнику никто не мешал в этой ситуации. Играя вдесятером, подопечные Черчесова явно подсели и не поспевали за передвижениями юрких мексиканцев, а в атаке им не хватало скорости. Трехцветные несколько раз могли увеличить преимущество, но их ударам не хватало точности либо в игру вступал Акинфеев. Следует также отметить очередной эпизод с использованием видеоповтора — Эктор Морено забил гол после подачи в штрафную, Аль-Мирдаси после консультации со своими помощниками отменил взятие ворот.

Как итог, сборная Мексики одержала победу над сборной России, проигрывая по ходу матча, и оформила выход в полуфинал турнира со второго места, уступив португальцам по разнице забитых и пропущенных мячей. Завтра состоятся поединки 3-го тура в группе В, после их окончания мексиканцы и узнают, кому они будут противостоять в полуфинале.

Мексика - Россия 2:1

Голы: Араухо, 30, Лосано, 52 — Самедов, 25

Мексика: Очоа — Араухо, Д. Рейес (Л. Рейес, 39), Морено, Лайюн — Джонатан Дос Сантос, Эррера, Гуардадо (Аланис, 70) — Вела (Акино, 46), Эрнандес, Лосано

Россия: Акинфеев — Джикия, Васин, Кудряшов — Самедов, Ерохин (Смольников, 70), Глушаков, Головин, Жирков — Смолов (Канунников, 78), Бухаров (Полоз, 64)

Предупреждения: Гуардадо, Аланис — Жирков, Кудряшов, Васин, Головин

Удаление: Жирков, 68 (вторая желтая карточка)