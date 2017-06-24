Кубок Конфедераций

Кубок Конфедераций. Португалия громит Новую Зеландию и выходит в полуфинал с первого места

Четыре безответных мяча в ворота новозеландской сборной позволили команде Фернанду Сантуша выйти в 1/2 финала с первого места в группе (4:0).

Радость игроков сборной Португалии, fifa.com