Кубок Конфедераций

Благодаря голу в ворота сборной Новой Зеландии форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории европейских национальных команд.

Только что завершился поединок последнего тура группового этапа Кубка Конфедераций между сборными Португалии и Новой Зеландии.

Встреча завершилась легкой победой чемпионов Европы со счетом 4:0. В итоге команда Сантуша вышла из своей группы с первого места.

Голы за Селесао забивали Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва и Нани.

Победный гол был забил ударом с пенальти, а реализовал его капитан Криштиану Роналду. Для звездного форварда этот гол стал 75-м в футболке национальной команды.

По этому показателю игрок Реала сравнялся с бывшим форвардом сборной Венгрии Шандором Кочишем и теперь делит с ним второе место.

На первом месте остается пребывать легендарный нападающий сборной Венгрии Ференц Пушкаш – 84 гола. Таким образом, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории европейских национальных команд Криштиану нужно отличиться еще 10 раз.