Кубок Конфедераций

Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка Конфедераций между сборными Новой Зеландии и Португалии.

Четыре безответных мяча в ворота новозеландской сборной позволили команде Фернанду Сантуша выйти в 1/2 финала с первого места в группе (4:0).

Новая Зеландия – Португалия 0:4

Голы: Роналду, 33 (пен.), Бернарду Силва, 37, Андре Силва, 80, Нани, 90+1

Новая Зеландия: Маринович — Ингем, Боксолл, Дюранте (Смелц, 74), Смит, Дойл — Макглинчи (Туилома, 37), Рохас, Томас — Льюис (Барбарусес, 65), Вуд

Португалия: Патрисиу — Семеду, Пепе, Бруну Алвеш, Элизеу — Бернарду Силва (Пицци, 46), Перейра, Моутиньо, Куарежма (Мартинш, 83) — Андре Силва, Роналду (Нани, 67)

Предупреждения: Льюис, Ингем — Семеду, Пепе