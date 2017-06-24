Кубок Конфедераций

Сборная России, проиграв Мексике (1:2), вылетела из Кубка Конфедераций.

В матче последнего тура групповой стадии Кубка Конфедераций россияне проиграли мексиканцам со счетом 1:2, хотя вели по ходу поединка.

Из-за этого фиаско Россия финишировала на третьем месте в своей группе, что не позволило команде выйти в плей-офф.

Таким образом, российская сборная стала первой страной-хозяйкой турнира с 2001-го года, которой не удалось пробиться в полуфинал. Тогда также на групповой стадии турнира вылетела Южная Корея.

Отметим, пока что известны два полуфиналиста. Это — сборные Португалии и Мексики. Остальные участники плей-офф определятся завтра.