Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду удостоился очередной награды.
Криштиану Роналду
24 июня 2017, 21:24
Сегодня состоялся заключительный матч групповой стадии Кубка Конфедераций между сборными Новой Зеландии и Португалии.
Поединок завершился победой Селесао со счетом 4:0.
Оргкомитет Кубка Конфедераций определил лучшего игрока матча. Им стал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В этой игре нападающий отметился победным голом.
Отметим, что Роналду признавался лучшим игроком во всех трех матчах на турнире.