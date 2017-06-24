Кубок Конфедераций

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду удостоился очередной награды.

Сегодня состоялся заключительный матч групповой стадии Кубка Конфедераций между сборными Новой Зеландии и Португалии.

Поединок завершился победой Селесао со счетом 4:0.

Оргкомитет Кубка Конфедераций определил лучшего игрока матча. Им стал форвард сборной Португалии Криштиану Роналду. В этой игре нападающий отметился победным голом.

Отметим, что Роналду признавался лучшим игроком во всех трех матчах на турнире.