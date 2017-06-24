Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва получил повреждение в игре против Новой Зеландии (4:0).
Бернарду Силва (на газоне), getty images
24 июня 2017, 21:54
Сегодня португальцы в матче Кубка Конфедераций разгромили Новую Зеландию со счетом 4:0. Голами отметились Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва и Луиш Нани.
В эпизоде, когда Бернарду Силва забивал второй гол, игрок получил травму. Тогда полузащитник подвернул голеностоп и даже не смог отпраздновать свой гол.
Гол был забит на 37-й минуте поединка, Бернарду доиграл первый тайм, после чего был заменен.
Серьезна ли травма Силвы и сроки его восстановления станут известны в ближайшее время после прохождения игроком медицинского обследования.
Отметим, что недавно 22-летний португалец перебрался из Монако в Манчестер Сити.