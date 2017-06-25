Кубок Конфедераций

Лидер и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дал свой комментарий по итогам матча с Новой Зеландией (4:0).

Португальцы в заключительном матче группового этапа Кубка Конфедераций разгромили Новую Зеландию со счетом 4:0. Голами отметились Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва и Луиш Нани.

"Мы очень счастливы выйти в полуфинал. Наша сборная в матче с Новой Зеландией играла очень хорошо. Нашей целью было обеспечить результат еще в первом тайме, и мы добились этого", — сказал Криштиану после матча.

"Было трудно сыграть еще лучше, так как газон стадиона был не в самом лучшем состоянии. Понимаем, что в полуфинале нам предстоит сразиться с сильной командой. И Чили, и Германия — хорошие коллективы. Тем не менее, мы уверены в своих силах и намерены побеждать".

Соперник Селесао по полуфиналу определится сегодня вечером.