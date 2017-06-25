Кубок Конфедераций

Легендарный полузащитник Тим Кэхилл стал вторым австралийцем достигшим рубежа в 100 матчей за сборную.

Экс-нападающий Эвертона вышел в стартовом составе сборной Австралии против Чили в матче третьего тура группового этапа Кубка Конфедерации.

Таким образом, капитан проводит 100-й матч за свою национальную сборную. 37-летний футболист дебютировал за сборную Австралии в 2004 году.

Кэхилл, выступающий сейчас за Мельбурн, стал лишь вторым игроком в истории автралийской национальной команды, которому покорился этот рубеж. Легендарный голкипер Марк Шварцер сыграл в 109 матчах за сборную.