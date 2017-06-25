Кубок Конфедераций

Рефери матча Кубка Конфедераций Германия — Камерун Вильмару Рольдану понадобился видеоповтор, чтобы опознать игрока.

Поединок третьего тура Кубка Конфедерации в Группе В не обошелся без новинки в мире футбола — видеоповтора. Однако в этой встрече арбитр пересматривал не правильность офсайда или фола в штрафной, а нарушение в центре поля.

Защитник Камерунцев Эрнест Мабука сфолил в центре поля, высоко выставив поднятой ногу, которой задел соперника. Арбитр назначил штрафной, показал желтую карточку Себастьену Сиани за споры и пошел смотреть видеоповтор.

Пересмотрев видео, Вильмар Рольдан решил, что фол достоин удаления с поля, потому он показал красную карточку...Сиани. После некоторой паузы рефери вновь пошел смотреть повтор, и понял, что удалил не того игрока, после чего показал красный прямоугольник Мабуке.