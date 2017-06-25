Кубок Конфедераций

Подопечные Йоахима Лева уверенно переиграли камерунцев, забив три мяча во второй половине встречи (3:1).

Для выхода в полуфинал подопечным Лева достаточно было сыграть вничью с камерунцами, а Зеленым нужна была исключительно победа. В группе В все четыре команды сохраняли шансы на выход в плей-офф в преддверии 3-го тура. Несмотря на слова главного тренера Бундестим о том, что в групповом этапе на поле поочередно появится три разных голкипера, сегодня во второй раз подряд в основном составе оказался тер Штеген. Впервые на турнире Лев задействовал Платтенхардта и Демирбая, первый особенно активно принимал участие в атаках Маннфашт, выполняя регулярные подключения на своем фланге. У сборной Камеруна вышел привычный состав, во всех официальных источниках в основе значился Манджек, но он, скорее всего, получил повреждение на предматчевой разминке, Уго Броос задействовал вместо него Джума.

Первая половина встречи выдалась довольно скучной. Если камерунцы не радовали яркой игрой на турнире, то от немцев ожидали оказания активного давления на оборонные порядки чемпионов Африки, но ничего подобного в первые 45 минут матча не происходило. Можно лишь вспомнить добротный дальний удар Джана и неудачу Киммиха в попытке забить головой после навеса Платтенхардта.

Во второй половине первого тайма подопечные Брооса стали действовать смелее, самым активным из них был вингер Бассогог, который несколько раз потерзал немецкую оборону, но защитники останавливали его в последний момент. Также решился пробить с центра поля Абубакар в ситуации, когда тер Штеген вышел далеко из ворот, но удару Венсана не хватило точности. Самый опасный момент в первом тайме возник на 45-й минуте – Мабука подключился к атаке и навесил в штрафную, куда набежал Замбо-Ангисса и пробил по воротам с близкого расстояния, но тер Штеген сумел среагировать на этот удар и перевел мяч на угловой.

Игра во втором тайме приобрела совсем другой рисунок, творцом которого была сборная Германии. Уже на 48-й минуте Бундестим сумела открыть счет в матче – Джан обыграл оппонента на чужой половине поля и отдал мяч Дракслеру, Юлиан обработал его и отдал дальше на Демирбая – Керем подработал себе сферу под удар и вколотил игровой снаряд под перекладину ворот Ондоа – 1:0. Немного позднее случился комический эпизод, когда Мабука в центре поля грубо сыграл против Джана и был назначен штрафной, Сиани получил желтую карточку за споры с Рольданом, затем арбитр проконсультировался с помощниками, занимающимися видеоповторами, и удалил… того же Сиани, который не мог поверить своим глазам, увидев перед собой красную карточку. Судья осознал, что в этой ситуации что-то не так и, после использования еще одного видеоповтора, все же удалил нужного игрока – Эрнеста Мабука.

Уже через несколько минут немцы удвоили счет, воспользовавшись растерянностью подопечных Брооса, на 66-й минуте Киммих выполнил подачу в штрафную точно на голову Вернера – Тимо в ближнем бою переиграл Ондоа – 2:0. Будучи в численном меньшинстве сборная Камеруна вынужденно отсиживалась в обороне, но, все же, сумела сократить отставание в счете – на 78-й минуте вышедший на замену Нгамалеу подал во вратарскую на Абубакара, который ударом головой переиграл тер Штегена (голкипер в этой ситуации вполне мог справиться с ударом) — 2:1. Но Манншафт быстро убила интригу в матче – уже через 3 минуты юный Хенрикс получил пас от Брандта и отдал мяч под удар одинокому Вернеру, который ударом в касание расстрелял Ондоа – 3:1. После этого Германия не особо рвалась в атаку, контролируя мяч в середине поля, а чемпионы Африки уже смирились с собственным поражением.

Бундестим одержала победу в отчетном поединке и заняла первое место в группе В, а это значит, что в полуфинале ей предстоит встретиться со вторым коллективом группы А – сборной Мексики. Матч состоится в четверг в 21:00. Также стоит отметить, что Йоахим Лев одержал 100-ую победу во главе сборной Германии. А подопечные Брооса провели добротный турнир, возможно, выжав максимум из своего потенциала. Ведь никто и не рассчитывал всерьез, что они смогут выйти из группы, в которой у них были более сильные соперники.

Германия - Камерун 3:1

Голы: Демирбай, 48, Вернер, 66, 81 — Абубакар, 78

Германия: тер Штеген — Гинтер, Рюдигер, Зюле — Киммих, Руди (Хенрикс, 74), Джан, Платтенхардт - Демирбай (Брандт, 77), Дракслер (Юнес, 80) — Вернер

Камерун: Ондоа — Мабука, Нгаду-Нгаджи, Тейку, Фаи — Сиани, Замбо-Ангисса, Джум (Нгамалеу, 58) — Бассогог (Экамби, 82), Абубакар, Муканджо (Гиоата, 70)

Предупреждения: Платтенхардт — Сиани

Удаление: Мабука, 63 (грубая игра)