Кубок Конфедераций

Полузащитник сборной Германии Керем Демирбай отметился замечательным голом в ворота камерунцев на Кубке конфедераций.

Поединок против национальной команды Камеруна выдался для немцев далеко не из легких. Африканская сборная достойно противостояла чемпионам мира, не позволив поразить свои ворота в первом тайме.

Сломить сопротивление упертых камерунцев помог прекрасный дальний выстрел в исполнении полузащитника Хоффенхайма и сборной Германии Керема Демирбая.

Хавбек подхватил мяч на чужой половине поля, обыгрался с Юлианом Дракслером и отправил круглого прямиком в ближнюю девятку ворот соперника.

Поединок завершился со счетом 3:1. За Германию дублем отличился Тимо Вернер, а единственный гол камерунцев на свой счет записал Венсан Абубакар.