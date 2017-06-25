Полузащитник сборной Германии Керем Демирбай отметился замечательным голом в ворота камерунцев на Кубке конфедераций.
Керем Демирбай, Getty Images
25 июня 2017, 21:55
Поединок против национальной команды Камеруна выдался для немцев далеко не из легких. Африканская сборная достойно противостояла чемпионам мира, не позволив поразить свои ворота в первом тайме.
Сломить сопротивление упертых камерунцев помог прекрасный дальний выстрел в исполнении полузащитника Хоффенхайма и сборной Германии Керема Демирбая.
Хавбек подхватил мяч на чужой половине поля, обыгрался с Юлианом Дракслером и отправил круглого прямиком в ближнюю девятку ворот соперника.
Поединок завершился со счетом 3:1. За Германию дублем отличился Тимо Вернер, а единственный гол камерунцев на свой счет записал Венсан Абубакар.