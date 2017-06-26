Сборная Португалии провела тренировку в Санкт-Петербурге перед отправлением в Казань.
Бернарду Силва, Getty Images
26 июня 2017, 14:45
Хавбек португальцев Бернарду Силва повредил голеностоп в субботнем матче против Новой Зеландии. Как стало известно португальскому изданию Record, сегодня полузащитник пропустил тренировку национальной команды в Санкт-Петербурге.
Также пропустил тренировку защитник Рафаэль Геррейру. Он получил травму в матче со сборной России (1:0), которая состоялась в среду.
Напомним, что полуфинал Кубка конфедераций Португалия — Чили пройдет 28 июня. Начало начало встречи запланировано на 21:00.