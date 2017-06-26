Кубок Конфедераций

Сборная Португалии провела тренировку в Санкт-Петербурге перед отправлением в Казань.

Хавбек португальцев Бернарду Силва повредил голеностоп в субботнем матче против Новой Зеландии. Как стало известно португальскому изданию Record, сегодня полузащитник пропустил тренировку национальной команды в Санкт-Петербурге.

Также пропустил тренировку защитник Рафаэль Геррейру. Он получил травму в матче со сборной России (1:0), которая состоялась в среду.

Напомним, что полуфинал Кубка конфедераций Португалия — Чили пройдет 28 июня. Начало начало встречи запланировано на 21:00.